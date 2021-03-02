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Лоб в лоб и с бокалом: Лайма Вайкуле «пьяным» фото поздравила Горбачева с юбилеем

17:59 2 марта 2021
горбачев

2 марта последний президент СССР Михаил Горбачев отмечает 90-летие. Отношение к юбиляру неоднозначное, а потому кто-то пишет Горбачеву панегирики, а кто-то — ругает. Певица Лайма Вайкуле поздравила политика в Instagram забавным снимком, сделанным на каком-то из банкетов. Вайкуле и Горбачев уже навеселе, фотограф подстерег момент, когда собеседники столкнулись лбами.

Ранее архивное фото с Горбачевым опубликовала канцлер ФРГ Ангела Меркель. В комментариях отметили, что снимок вызывает ассоциации с употреблением водки.

В интервью накануне 90-летия Горбачев рассказывал, что последний год оказался для него тяжелым — пришлось долго лежать в больнице из-за обострившихся хронических недугов. У политика нет планов шумно отмечать юбилей, тем более учитывая карантинные ограничения. Ввиду преклонного возраста Горбачев соблюдает карантин особенно тщательно и даже с родственниками предпочитает поддерживать связь не лично, а по телефону.

Фото commons.wikimedia.org

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