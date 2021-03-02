Макаревич выпил водки с Кутиковым: поклонники в восторге
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич пополнил коллекцию позитивных фото в Instagram. Музыкант опубликовал фотоотчет с посиделок со старым другом, басистом «Машины времени» Александром Кутиковым.
Макаревич и Кутиков знакомы более 30 лет. Андрей называет коллегу-музыканта любимым другом. Instagram-аудитория Макаревича в восторге.
Напомним, ранее Макаревич решил проверить свои способности к рисованию и порадовал забавными иллюстрациями к классическим произведениям.59
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