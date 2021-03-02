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Шоу-бизнес

Макаревич выпил водки с Кутиковым: поклонники в восторге

18:32 2 марта 2021
макаревич

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич пополнил коллекцию позитивных фото в Instagram. Музыкант опубликовал фотоотчет с посиделок со старым другом, басистом «Машины времени» Александром Кутиковым.

Макаревич и Кутиков знакомы более 30 лет. Андрей называет коллегу-музыканта любимым другом. Instagram-аудитория Макаревича в восторге.


Напомним, ранее Макаревич решил проверить свои способности к рисованию и порадовал забавными иллюстрациями к классическим произведениям.

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