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Шоу-бизнес

Покоривший Говерлу Педан предупредил туристов об опасности

18:57 2 марта 2021
педан

Телеведущий и шоумен Александр Педан покорил Говерлу и сфотографировался там с флагом Украины. Ведущий сожалеет, что был в плену стереотипов по поводу Карпат, и дает ценные советы любителям зимних восхождений в горы.

«Не совершал восхождений на Говерлу, так как считал, что это довольно попсово… На самом деле, если идти летом, то восхождение на Говерлу и Петрос может осуществить любой человек в хорошей спортивной форме. Для этого не надо быть чемпионом. А вот зимой сложность однозначно растет», — признает Педан.

Ведущий советует всем сомневающимся не лишать себя удовольствия подняться на вершину. Но при этом помнить о сильном ветре, низких температурах и риске заблудиться во время снегопада и низкой облачности. «Легких и безопасных гор не бывает. Поэтому обязательно берите или гида, или человека, который знает, куда идти. Потеряться на любой горе очень легко», — предупреждает Педан.


Напомним, синоптики обещают снижение температуры после 6 марта. По всей Украине, в том числе и в Карпатах, ожидаются небольшие морозы.

Ранее телеведущий Александр Педан показал, как развлекает ребенка на карантине, а также захотел поучаствовать в шоу «Танці з зірками».

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