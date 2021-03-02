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Шоу-бизнес

Грустная Пугачева «а-ля Гурченко» ужаснула поклонников

19:25 2 марта 2021
Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева вызвала серьезные опасения поклонников своего таланта. На фото, опубликованном в Instagram Максима Галкина, артистка выглядит очень грустной.

«Едем поздравить с днем рождения легендарного кутюрье Вячеслава Михайловича Зайцева!» — подписал кадр Максим Галкин.

И хотя пост собрал более 100 тысяч лайков, некоторые фолловеры критически оценили то, как на снимке получилась Алла Пугачева.

«Фото — ужас», «А почему у нашей Примадонны такие грустные глаза?», «Ужас».

При этом некоторые фолловеры нашли внешнее сходство с покойной звездой советской эстрады: «С первого взгляда — Гурченко», «Очень похожи», «Один пластический хирург».

Ранее сообщалось, что подписчиков растрогало фото Аллы Пугачевой с младенцем на руках.

Фото из Instagram Аллы Пугачевой

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