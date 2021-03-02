270 тысяч долларов — слишком мало: Зибров признался, за какую сумму готов сбрить усы

Павел Зибров, обладатель самых роскошных усов среди украинских артистов, не готов избавиться от своей главной «фишки». Певец согласен сбрить усы за миллион долларов, но и то ненадолго. Об этом он заявил в программе «Зірки, чутки&Hallywood» на канале ТЕТ.

Когда ведущий предложил Зиброву сбрить усы за 270 тыс. долларов, певец сразу же повысил ставки вчетверо — до миллиона. Причем Зибров тут же выставил условие, что два месяца он будет ходить с имитатором усов, а затем восстановит главный атрибут мужской красоты.

«Два месяца походил бы с наклейкой… Зато миллион в кармане», — пошутил артист.

Напомним, Зибров решил поучаствовать в шоу пародий «Липсинк баттл» и перевоплотился в кумира своей юности Фредди Меркьюри. Зибров считает, что у него такие же усы, как у Фредди, и это стало главным критерием при выборе объекта перевоплощения.

До этого Зибров порадовал поклонников фото, где он еще совсем юный и не обзавелся усами. Снимок 23-летнего военннослужащего Павла Зиброва был посвящен всем защитникам Украины.

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