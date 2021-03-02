27.81 / 28.00 33.34 / 33.74
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

270 тысяч долларов — слишком мало: Зибров признался, за какую сумму готов сбрить усы

20:36 2 марта 2021
зибров

Павел Зибров, обладатель самых роскошных усов среди украинских артистов, не готов избавиться от своей главной «фишки». Певец согласен сбрить усы за миллион долларов, но и то ненадолго. Об этом он заявил в программе «Зірки, чутки&Hallywood» на канале ТЕТ.

Когда ведущий предложил Зиброву сбрить усы за 270 тыс. долларов, певец сразу же повысил ставки вчетверо — до миллиона. Причем Зибров тут же выставил условие, что два месяца он будет ходить с имитатором усов, а затем восстановит главный атрибут мужской красоты.

«Два месяца походил бы с наклейкой… Зато миллион в кармане», — пошутил артист.

Напомним, Зибров решил поучаствовать в шоу пародий «Липсинк баттл» и перевоплотился в кумира своей юности Фредди Меркьюри. Зибров считает, что у него такие же усы, как у Фредди, и это стало главным критерием при выборе объекта перевоплощения.

До этого Зибров порадовал поклонников фото, где он еще совсем юный и не обзавелся усами. Снимок 23-летнего военннослужащего Павла Зиброва был посвящен всем защитникам Украины.

46

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
винник

«Это внебрачная дочь»: Олега Винника смутил повисший на нем ребенок

Тина Кароль и Слава Демин

«Отпусти!» Расставшийся с женой ведущий сообщил о неприлично частых встречах с Тиной Кароль

горбачев

Лоб в лоб и с бокалом: Лайма Вайкуле «пьяным» фото поздравила Горбачева с юбилеем

Людмила Порывай

Мать Наташи Королевой назло ненавистникам предстала в нижнем белье

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер