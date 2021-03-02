«Давно настраивалась на откровенный разговор»: Екатерина Кухар эмоционально обратилась к поклонникам

Екатерина Кухар, прима-балерина Национальной оперы и судья «Танців з зірками», решила воззвать к совести зрителей, срывающих спектакли мобильными телефонами. Звезда устала от пренебрежения простым правилом о запрете видеосъемки в театре.

«Дорогие мои, давно настраивалась на откровенный разговор, — говорит балерина. — После пяти спектаклей подряд в туре по Украине все чаще и чаще замечаю вместо ваших глаз видеокамеры телефонов… Расстраивает, потому что вы теряете те драгоценные минуты, когда можете расслабиться, перезагрузиться и перенестись совершенно в другой мир — мир эстетики и волшебства».

Кухар предлагает зрителям не снимать двухчасовое представление, а все-таки посмотреть спектакль воочию. Балерина надеется, что к ней прислушаются, и театрам не придется прибегать к исключительным мерам.

«Мировые театры ведут политику, в которой есть место культурно-эстетическим правилам поведения… Специальные секьюрити пристально следят, чтобы не нарушали правила и не вели видеосъемку… А на одном из шоу Cirque Du Soleil в Лас-Вегасе на людей, которые доставали телефон, наводили специальный лазер, чтобы показать, что не стоит этого делать», — вспоминает Екатерина.

Напомним, ранее Кухар рассказала о самом сложном периоде ее жизни и о том, что помогло ей справиться с депрессией.

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