62-летний американский актер Алек Болдуин агрессивно ответил критикам, которые негативно отреагировали на новость о прибавлении в семействе актера. 1 марта 37-летняя супруга Болдуина Хилария опубликовала в Instagram фото с шестью детьми — включая новорожденную девочку. И сообщила, что теперь у Болдиуна семеро детей (у него имеется также 25-летняя дочь от первого брака с кинозвездой Ким Бэсинджер). При этом младший сын супругов Эдуардо родился в сентябре прошлого года. Хилария отказалась сообщить, каким образом они с мужем обзавелись новым ребенком. По неофициальным данным девочку по имени Лусия выносила суррогатная мать.

То, что Алек и Хилария не дали никаких пояснений, разозлило некоторых пользователей сети. Так, один из них написал в комментариях: «Кто мать? Она не была беременной. Они родила шесть месяцев назад. Если это суррогатная мать — просто скажите. Если ребенка удочерили — просто скажите. Если ребенок — результат романа на стороне, а вы с женой решили его воспитывать — просто скажите. А, если ничего не хотите говорить, почему бы вам обоим не перестать постоянно постить и умолять о внимании. Просто воспитывайте 100 своих детей за закрытыми дверями».

«Заткнись и не лезь в чужие дела», — написал в ответ Алек, добавив нецензурное выражение.

А в ответ на другой пост актер написал: «Я считаю, что люди должны просто выразить поздравления или же заткнуться. Вот так».

Болдуин также выступил с критикой родины. «Американцы — это люди, которые мало знают о том, как жить мирной и здоровой жизнью, по сравнению с жителями остального цивилизованного мира», «Америка — страна, которая подпитывается ненавистью», — писал он.

Ранее Хиларию Болдуин обвинили в том, что она притворялась испанкой. Родилась она в США, ее родители — американцы. И по документам ее зовут не Хилария, а Хиллари. При этом всех своих детей пара назвала испанскими именами — Кармен, Рафаэль, Леонардо, Ромео, Эдуардо и Лусия.





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