Вид больного Паркинсоном Вячеслава Зайцева не оставил равнодушными зрителей

Российский модельер Вячеслав Зайцев, отметивший 2 марта свое 83-летие, пытается вести обычный образ жизни, несмотря на прогрессирующую болезнь Паркинсона. На празднике Зайцев пытался игнорировать свой печальный диагноз, но от внимательных гостей не укрылись ни трясущиеся руки модельера, ни общая скованность движений.

В 2016 году Зайцев сам признался, что страдает неизлечимым неврологическим заболеванием. Модельеру тяжело не только двигаться, но и говорить. Зайцев перестал появляться на светских мероприятиях, а в загородном доме кутюрье пришлось установить вспомогательные приспособления, например, кресла-подъемники, чтобы модельеру не пришлось ходить по лестницам. Из-за отсутствия двигательной активности у Зайцева начались проблемы с суставами, что еще сильнее усугубило состояние.

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Татьяна Михалкова, жена российского режиссера Никиты Михалкова, опубликовала в Instagram видео, как поздравляли Зайцева. На записи хорошо заметно, что модельер хоть и улыбается и рад многочисленным гостям, но каждое движение дается ему с трудом.

Фанаты печально сравнивают постаревшего Зайцева с Доном Корлеоне. Прототип популярного киногероя тоже много лет страдал от болезни Паркинсона.

Усилия гримеров не помогли сгладить общее гнетущее впечатление.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Зайцев вспоминал, что никогда особо не следил за внешностью, не применял никаких средств, чтобы убрать морщины и не прибегал к услугам пластических хирургов.

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