Внучка Ющенко, выпив дорогущего шампанского, махнула на Мальдивы

Из-за пандемии и введенных карантинных ограничений популярные курорты оказались закрыты для украинцев. Нынешней зимой многие знаменитости открыли для себя отдых на Мальдивских островах, где сохранилась политика, дружественная к туристам. 2 марта на Мальдивы улетела и внучка третьего президента Украины, 20-летняя Доменика Ющенко.

В Instagram Доменика похвасталась, что 2 марта была в аэропорту Борисполь, где угощалась дорогим шампанским Moet & Chandon.

3 марта Ющенко уже прибыла на Мальдивы и наслаждается солнцем и океаном.

Напомним. на Мальдивах отдыхали Оля Полякова, Потап и Настя Каменских, Монатик, шоумен Владимир Остапчук, а телеведущая Иванна Онуфрийчук организовала мальдивскую свадьбу.

Фото domenika_yushchenko/Instagram

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