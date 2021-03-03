Отдельная квартира и авто? Дочь Оли Поляковой «доросла» до взрослых подарков

Певица Оля Полякова показала в Instagram, как ездит на шоппинг со старшей дочерью Машей, которой на днях исполнилось 16 лет. По случаю праздника звезда хотела накупить дочке взрослых подарков и была обескуражена, когда Маша потребовала действительно солидные презенты — отдельную квартиру и автомобиль.

Недавно Полякова похвасталась, что оформила на себя дачу под Киевом, ранее принадлежавшую мужу. Звезда довольна, что теперь вкладывается в свою личную собственность, а не в активы супруга. Шикарный особняк находится в Бориспольском районе. После ремонта в доме появились панорамные окна, чтобы любоваться пейзажами.

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