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Шоу-бизнес

Отдельная квартира и авто? Дочь Оли Поляковой «доросла» до взрослых подарков

9:26 3 марта 2021
полякова и дочка

Певица Оля Полякова показала в Instagram, как ездит на шоппинг со старшей дочерью Машей, которой на днях исполнилось 16 лет. По случаю праздника звезда хотела накупить дочке взрослых подарков и была обескуражена, когда Маша потребовала действительно солидные презенты — отдельную квартиру и автомобиль.

Недавно Полякова похвасталась, что оформила на себя дачу под Киевом, ранее принадлежавшую мужу. Звезда довольна, что теперь вкладывается в свою личную собственность, а не в активы супруга. Шикарный особняк находится в Бориспольском районе. После ремонта в доме появились панорамные окна, чтобы любоваться пейзажами.

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