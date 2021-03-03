Умер актер Джеффри Скотт, звезда культовых сериалов «Династия» и «Даллас»

В США на 80-м году жизни скончался популярный голливудский актер Джеффри Скотт. Он умер у себя дом в Брумфилде, штат Колорадо, 23 февраля, однако СМИ узнали о смерти телезвезды только 2 марта. Журналистам сообщила об этом вдова Джеффри Шери Скотт.

Джеффри Скотт родился 22 февраля 1942 года в Голливуде. Свою карьеру в шоу-бизнесе начинал как каскадер. Он активно занимался различными видами спорта, но больше всего любил горные лыжи. Именно поэтому, последние лет 20 жил в Колорадо.

В начале 70-х Скотта пригласили сниматься в сериалах. Ему в основном давали роли любовников в мыльных операх. Джеффри полюбился зрителям в сериалах «Мрачные тени», «Там, где сердце», «Даллас».

Звездным часом для Скотта стало приглашение сыграть в «Династии». Ему досталась роль профессионального теннисиста Марка Дженнингса, первого мужа главной героини Кристл Каррингтон (ее роль исполнила актриса Линда Эванс). Этот персонаж был одним из основных в двух первых сезонах «Династии».

В 1989 году Джеффри снялся в другом культовом американском сериале «Главный госпиталь». Это была роль Дэвида Макаллистера. Зрители были в восторге, они не верили, что их кумир сможет возобновить актерскую карьеру после страшной аварии, в которую он попал. В 1988 году Скотта во время велосипедной прогулки сбила машина. Он попал в больницу с множественными переломами. Особенно пострадали ноги Джеффри. Тем не менее, он сумел полностью восстановить свою физическую форму менее, чем за год.

Любителям большого кино Скотт знаком по фильмам «На следующее утро» (1986 год), где его партнерами были знаменитые Джейн Фонда и Джефф Бриджес, и «Халк» (2003 год) известного режиссера Энга Ли.

Джеффри Скотт был женат трижды. Два его первых брака закончились разводами. Брак с Шери оказался самым прочным, супруги прожили вместе 28 лет и воспитали двоих сыновей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти легендарного голливудского актера Кристофера Пламмера.

46

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter