Сын Ротару похвастался «хорошим доктором» для поврежденного авто

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко — большой любитель авто, а с недавних пор еще и сам выполняет мелкий ремонт своего внедорожника. В Instagram Евдокименко показал, как своими силами сумел устранить повреждение на лобовом стекле.

Напомним, Руслан Евдокименко рассказывал «ФАКТАМ», что за рулем ездит с начала 2000-х, ездит осторожно, хотя совсем без неприятных инцидентов не обошлось.

Фото rus_yevdokymenko/Instagram



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