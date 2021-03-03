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Шоу-бизнес

Василисе Фроловой пришел срок рожать — даты сверили с нумерологией

10:35 3 марта 2021
фролова

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова, которая уже на последних сроках беременности, поделилась, что врачи прогнозировали появление ребенка на свет 3 марта 2021 года. Такая предварительная дата родов была указана в медицинских документах.


Продюсер и поэтесса Мартина Макеева, которая известна еще и как практикующий нумеролог, успокаивает будущую маму. 4 и 5 марта — тоже благоприятные даты для родов с точки зрения учения о числах.

Напомним, Фролова знает пол будущего ребенка — было объявлено, что родится мальчик. Пока ведущая не уверена, вернется ли к работе на ТВ после появления сына. 43-летняя Василиса рассказала, что беременность была незапланированная, но семья рада, что все случилось именно так, как случилось.

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