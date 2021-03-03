«Опа па»: Дантес раскрыл свой страх и удивил жену

Певец и шоумен Владимир Дантес решил досконально изучить, что говорит наука по поводу управления гневом. Владимир даже согласен пройти обучающие курсы, чтобы научиться контролировать свои вспышки ярости. Особенно Дантес боится нарочито спокойных оппонентов — на фоне их сдержанности неуравновешенный артист смотрится особенно отталкивающе.

Пока певец обсуждал проблему неконтролируемого гнева с друзьями в Instagram, в комментарии пришла супруга артиста Надя Дорофеева. Для нее особенности характера мужа оказались неожиданной новостью.

Ранее Владимир Дантес рассказал о самом классном наркотике в своей жизни, а также пообещал опубликовать самую сексуальную фотографию.





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