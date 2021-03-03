27.78 / 27.98 33.37 / 33.76
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Опа па»: Дантес раскрыл свой страх и удивил жену

11:05 3 марта 2021
дантес

Певец и шоумен Владимир Дантес решил досконально изучить, что говорит наука по поводу управления гневом. Владимир даже согласен пройти обучающие курсы, чтобы научиться контролировать свои вспышки ярости. Особенно Дантес боится нарочито спокойных оппонентов — на фоне их сдержанности неуравновешенный артист смотрится особенно отталкивающе.

Пока певец обсуждал проблему неконтролируемого гнева с друзьями в Instagram, в комментарии пришла супруга артиста Надя Дорофеева. Для нее особенности характера мужа оказались неожиданной новостью.

Ранее Владимир Дантес рассказал о самом классном наркотике в своей жизни, а также пообещал опубликовать самую сексуальную фотографию.


50

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль и Слава Демин

«Отпусти!» Расставшийся с женой ведущий сообщил о неприлично частых встречах с Тиной Кароль

Меган Маркл

Меган Маркл обвинили в том, что она затравила и выжила из дворца двух сотрудников — герцогиня назвала это клеветой

Людмила Порывай

Мать Наташи Королевой назло ненавистникам предстала в нижнем белье

зеленский

Стало известно о самочувствии Зеленского после вакцинирования

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер