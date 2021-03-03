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Шоу-бизнес

Круглые пятна на спине Дуэйна Джонсона навели его фанатов на мысли о Кракене и пицце

11:07 3 марта 2021
Дуэйн Джонсон

Самый высокооплачиваемый в мире актер и бывший рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала, похоже, всерьез нанялся своим здоровьем и увлекся нетрадиционными методами лечения. Ранее он поделился поделился в Instagram своими фотографиями с сеанса аккупунктуры, блеснув обнаженной ягодицей. А теперь показал следы медицинских банок у себя на спине.

48-летний актер снова напомнил, что у нас всего одно тело, о котором нужно заботиться. Он отметил, что впервые прибегнул к так называемой каппинг-терапии.
«Выглядит неприятнее, чем ощущается, но в целом терапия мне понравилась. Всегда ищу новые методы, чтобы поддерживать это тело 250-миллионнолетнего динозавра в сбалансированном и оптимальном состоянии…», — написал он.

Многие фанаты отметили, что вызывающие местный прилив крови медицинские банки, на самом деле являются очень эффективным средством.

Некоторые, правда, считают, что спина Дуэйна теперь выглядит странно. «Новый фильм о Кракене на горизонте?», — написал один из подписчиков в комментариях, намекая, что круглые пятна похожи на следы от присосок щупалец морского чудовища. А другой сообщил, что спина кинозвезды напоминает ему теперь пиццу с кружочками колбасы пеперони.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джонсон заявил о своей готовности баллотироваться в президенты США.

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