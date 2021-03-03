«Про Навального за деньги сказала»: Станислав Садальский распек Татьяну Васильеву

Российская актриса Татьяна Васильева обозвала предателем своего бывшего партнера по спектаклям Станислава Садальского. По мнению Васильевой, в тот момент, когда Стас переметнулся из актеров в ведущие, он стал непонятно кем. Садальский не стал медлить с ответной грубостью: Васильева ничего не понимает в соцсетях, интересуется лишь «перемыванием костей», а радикальные политические заявления, в том числе и по поводу Алексея Навального, делает исключительно за деньги.

«Она говорит, что не понимает, кто я сейчас. Ну, здесь я помочь ничем не могу, надеюсь, это не деменция», — издевательски заявил Садальский.

Актер считает, что заявление Васильевой о Навальном — яркий пример проплаченного. Когда в России собирались массовые акции за освобождение оппозиционера, Васильева недоумевала, кому может быть интересен этот персонаж. «Иуда и марионетка в руках запада… Бывший юрист, а теперь хамоватый блогер и провокатор упивающийся своей минутой славы, имеющий судимость и проблемы с законом», — заявляла актриса.

По мнению Садальского, Васильева на самом деле даже не знает, кто такой Навальный, но, как говорится, деньги решают все.

Напомним, и Васильева, и Садальский являются фигурантами базы «Миротворца». Садальский — за незаконные посещения оккупированного Крыма. Васильева — за гастроли на полуострове в августе 2015 года.

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