«Это как разговор о двух детях»: Решетник об удивительном в «Холостяке 2021» и «Дизель Найт»

Весенний телесезон канала СТБ начнется с премьеры сразу двух развлекательных проектов — «Холостяк» и «Дизель Найт». Неизменный ведущий романтического реалити Григорий Решетник появится и в вечернем шоу, присоединившись к Дмитрию Танковичу и Егору Крутоголову. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Григорий признался, что давно ждал юмористического проекта, который раскроет все его таланты, и рассказал, чем удивил его новый герой «Холостяка».

«У нас давно таких не было!»

— Полагаю, Григорий, из двух премьер весны для вас особенно долгожданной стало вечернее шоу.

— Знаете, это как разговор о двух детях: кто любим больше. «Холостяк» — уже взрослый ребенок, а «Дизель Найт» — только родившийся малыш, которому надо уделять больше времени. В общем, все как в жизни. Но на самом деле я рад, что сейчас моя жизнь достаточно активна.

В вечернем шоу «Дизель Найт» будет много пародий, песен и юмора (фото СТБ)

— Многие украинские каналы в свое время пытались запустить вечернее развлекательное шоу.

— Они пытались, а сделаем мы! Думаю, сейчас для такого проекта самое лучшее время. У нас будет много пародий, песен, юмора, гостей в студии. Построены огромные декорации, на площадке присутствует около ста зрителей. Одним словом, хочется праздника. К тому же именно сейчас, в связи с разными событиями, в юморе появились свободные места. Признаюсь, мне давно хотелось стать частью подобного развлекательного шоу и показать себя, что называется, во всей красе.

Григорий Решетник и Яна Глущенко в проекте «Дизель Найт» (фото СТБ)

— Значит, сдержанный и рассудительный Григорий Решетник в «Холостяке» — не совсем вы?

— Конечно, я! Просто не все мои таланты были раскрыты. А что касается «Холостяка», то после женской версии проекта я перешел, можно сказать, в настоящего лидера мнений для участников, их друга и советчика. В чем-то даже психолога. В конце концов, «Холостяк» стал уже чем-то большим, чем просто реалити. Это реальная жизнь. Один из наших героев Никита Добрынин и участница проекта Даша Квиткова поженились, сейчас ждут рождения первенца. И это точно не по контракту. Так что заявляю всем, кто считает проект заранее прописанным: «У нас все только по любви».

— Одновременно с вечерней программой на другом канале стартует шоу пародий.

— Так получилось, что я и в нем принимаю участие. Хорошо, что на украинском телевидении сейчас снимается большое количество развлекательных проектов. Хочется позитива.

— Очередному холостяку Михаилу Заливако удалось вас чем-то удивить?

— Люблю всех наших героев, и это не просто красивые слова. Каждый из них совершенно неповторим. Ведь сила одиннадцати сезонов «Холостяка» в непрогнозируемых обстоятельствах. Мне нравится, что Михаил — человек из бизнеса. У нас давно таких не было! У него свое прагматическое мнение, он быстро принимает решения. Участницы в этом сезоне очень сильные, поверьте, уже на первой вечеринке случится много неожиданностей.

— После успеха «Холостячки» многие полагали, что вы сразу приступите к работе над новым сезоном.

— Мы решили не менять устоявшийся график и с приходом весны выпускать новый сезон «Холостяка». В настоящее время находимся в активном поиске главной героини «Холостячки». Хотим, чтобы она была не менее яркой и сильной, чем Ксения Мишина, которую полюбили зрители. Как показывает практика, зрители должны быть благосклонны и к следующей героине «Холостячки».

Григорий Решетник с Холостячкой Ксенией Мишиной (фото СТБ)

Помню, похожая история была с «Холостяком». Говорили, что ярче Максима Чмерковского не найти, но появились Иракли Макацария, Никита Добрынин… Конечно, очень не хочется после большого успеха ошибиться. Но кастинг «Холостячки» идет очень серьезный. Многие сами просятся на главную роль. И среди них есть достаточно известные барышни.

— Леся Никитюк не предлагала свою кандидатуру?

— Она для этого слишком скромная. Правда, для Леси пришлось бы подыскивать кандидатов ростом не ниже 190 сантиметров. Зная Лесин характер, можно сказать, что она была бы очень экспрессивной Холостячкой.

— Вы перенесли на день раньше программу «Как выйти замуж», которая традиционно выходила сразу после выпуска «Холостяка».

— Зрители уже давно жаловались, что не выдерживают нашего телевизионного графика и засыпают. Шоу выходило уже после двенадцати ночи. Даже моя мама говорила: «Сыночек, я тебя люблю, но не могу так долго сидеть, посмотрю в записи». Так что это будет честно по отношению ко всем зрителям. К тому же мы немного расширим проблемы, которые поднимаем в пост-шоу.

«Думаю, мои ресницы и голос достались всем моим сыновьям»

— Как вы пережили минувший год?

— Прошлая весна стала достаточно сложной для всего шоу-бизнеса. Это связано с неопределенностью в нашей сфере. Понятно, что для всех пандемия оказалась неожиданностью, никто не мог спрогнозировать, что будет дальше. С другой стороны, люди начали больше смотреть телевизор. Так что сейчас каналы переживают не самые плохие времена: проекты запускаются и продюсеры готовы рисковать.

Так сложились звезды, что лично мне особо не приходится жаловаться. «Холостячка» стала лучшей программой минувшего года. Мы возобновили проект «Невероятная правда о звездах», я стал ведущим пост-шоу «Как выйти замуж». Потом появились «Дизель Найт», «Холостяк». На самом деле мне нравится принимать вызовы. К тому же я сейчас в хорошей форме, чувствую себя отлично и, что называется, эмоционально созрел.

Но что касается нетелевизионной истории, то карантин и локдаун, конечно, переломали все планы. Компании перестали устраивать корпоративы, остались разве что дни рождения и свадьбы. Тем не менее жизнь продолжается. Сейчас активно развиваются онлайн-проекты. Однако полагаю, что живое общение все равно никуда не уйдет.

— В Украине вас называют лучшим ведущим свадеб.

— Нескромно о себе говорить, но это так. Я в этом деле уже профессионал. К тому же и сам давно и счастливо женат. Так что, слава Богу, на этом рынке я востребован. Просто хочется, чтобы всё вернулось на круги своя абсолютно во всех сферах. По крайней мере я готов к любым поворотам.

— Не боитесь, что можете слишком устать?

— Это случается только из-за каких-то накладок, когда не все удается успеть. Я действительно люблю свою профессию и наслаждаюсь тем, чем занимаюсь. Некоторые мои бывшие коллеги в политику ушли, конкуренция стала меньше. Буду заниматься пока тем, что умею делать лучше всего.

— Не так давно в вашей семье родился третий сын.

— Сашенька растет, уже весит семь килограммов. Старшие братья его просто обожают. Хотя в том, что касается организации нашей жизни, все непросто. Саша появился на свет зимой, поэтому каждый выход на улицу — это целое дело, одевания-раздевания занимают много времени. Ваня ходит в школу, Дима — в садик, Саша с мамой — дома. С логистикой у нас сейчас сложности. Пока всех утром развезешь, потом за покупками… Я, можно сказать, работаю в семье водителем (смеется). Мы с женой мало спим, у Сашеньки, бывает, болит животик. Но я смотрю на старшего (Ване уже восемь лет), он такой самостоятельный, имеет обо всем свое мнение — и это прекрасно.

Григорий Решетник с женой Кристиной

— Сыновьям передался ваш бархатный голос?

— Думаю, мои ресницы и голос достались всем моим сыновьям. Кстати, мне такой низкий тембр передался от дедушки. Но когда сыновья начинают выяснять между собой отношения, то даже мой голос не спасает.

— Полагаю, вопрос о дочери пока закрыт.

— Моя жена Кристина мечтала о трех мальчиках, поэтому я выполнил программу минимум для нашей мамы. Помню, перед рождением Сашеньки все нам говорили: «Там, где двое, там и трое». Так вот, скажу, что это совсем непросто! Поэтому пока хочется, чтобы наша мама отдохнула. Как только станет возможно, планируем отправиться всей семьей в путешествие.

«Кристина мечтала о трех мальчиках, поэтому я выполнил программу минимум для нашей мамы», - Григорий Решетник

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