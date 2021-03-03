У Ирины Федишин и Юлии Саниной случился курьез с выходом песен

Певицы Ирина Федишин и Юлия Санина (группа The Hardkiss) попали в курьезную ситуацию: в один и тот же день выпустили песни с одинаковым названием.

«Обійми» от Ирины Федишин увидела свет 2 марта и к вечеру появилась на YouTube.

Клип певица обещает отснять немного позже — буквально через несколько дней, а пока предлагает фанатам наслаждаться чувственной и нежной лирикой о женских желаниях.

В тот же день песню «Обійми» представила вокалистка The Hardkiss Юлия Санина.

С 3 марта песня и клип доступны на YouTube. Юлия обещает, что живьем услышать ее «Обійми» можно будет в мае в Киеве на большом концерте на НСК «Олимпийский».

Напомним, в новом сезоне Ирина Федишин, кроме записи песен, участвовала в шоу «Маска» в образе Павы, а Юлия Санина открыла для себя Clubhouse, а потом решила ограничить время зависания в соцсетях.

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