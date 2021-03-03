В «Дизель Шоу» появилась новая актриса: кто она

В популярном юмористическом коллективе «Дизель Шоу» появилась новая актриса. Она впервые вышла на сцену в новом концерте дизелей.

Продюсеры «Дизель Шоу» говорят, что никаких кастингов не проводили и специально никого не искали, все случилось само собой. Юлю они знают давно. Актриса уже играла эпизодические роли в «Дизель Шоу» и других проектах «Дизель Студио».

«Юля когда-то играла в КВН под руководством Михаила Шинкаренко — нашего креативного продюсера. В прошлом году, для декабрьских эфиров, мы снимали клип об онлайн образовании, нужна была актриса на роль колоритной мамаши, и сразу пришла в голову мысль: на такой образ замечательно подходит как раз Юля. Мы её пригласили, попробовали и получилось прикольно. Потом, когда мы написали одну из пародий для нового проекта „Dizel Night“, подумали, кто это мог бы сыграть. Опять пришла в голову Юля. Потом дали ещё роль, и ещё роль… И когда мы уже записывали новый проект „Dizel Night“, наши актеры почувствовали, что Юля свой человек, нам такой в коллективе нужен, с ней весело, она ловит всё на лету и может с нами работать, а это не просто», — рассказал шеф-редактор «Дизель Шоу» Алексей Бланарь.

После первых репетиций «Дизель Шоу» стало ясно, что Юля идеально влилась в команду, а после концертов сомнений вообще не осталось. В коллективе актрису называют Мотрей. Она говорит, что у них случилась любовь с первого взгляда.

В новом сезоне «Дизель Шоу» актриса играет жену Егора — боевую женщину, которая с автоматом в руках может встать на защиту собственного дома. Превратится в очаровательную еврейскую музыкантшу Клару — из тех, что берут не талантом, а нахрапом. Очень убедительна Юля и в роли напористой и предприимчивой проводницы.

«Моя героиня — она такая женщина, которая придет и, если она что-то захочет — возьмет это наглостью. Такая баба-огонь…А если смешно — я ржу. И ржу очень громко. Расколоть меня очень просто, иногда невозможно сдержаться. Мне сначала надо высмеяться, а потом я стану и нормально сыграю», — поделилась Юля.

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