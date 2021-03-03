Дочь Ольги Фреймут «призналась в любви» к Моргенштерну

Старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут поделилась в Instagram, какой музыке отдает предпочтение. Любимым исполнителем для 15-летней Златы Митчелл стал эпатажный рэпер Моргенштерн.

Злата показала, как вместе с друзьями расслабляется в клубе под песню рэпера «Делать деньги вот так». «Любимый репертуар», — было подписано видео.



Моргенштерн (Алишер Валеев) поддерживает интерес к себе не только с помощью музыки, но и регулярными скандалами. Рэпер объявил, что в 2021-м от его творчества точно никто не скроется, а потому весь год будет «годом Моргенштерна».

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