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Шоу-бизнес

Дочь Ольги Фреймут «призналась в любви» к Моргенштерну

13:03 3 марта 2021
моргештерн

Старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут поделилась в Instagram, какой музыке отдает предпочтение. Любимым исполнителем для 15-летней Златы Митчелл стал эпатажный рэпер Моргенштерн.

Злата показала, как вместе с друзьями расслабляется в клубе под песню рэпера «Делать деньги вот так». «Любимый репертуар», — было подписано видео.

Моргенштерн (Алишер Валеев) поддерживает интерес к себе не только с помощью музыки, но и регулярными скандалами. Рэпер объявил, что в 2021-м от его творчества точно никто не скроется, а потому весь год будет «годом Моргенштерна».

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