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Шоу-бизнес

«Красивая пара была»: Мария Максакова растрогала подписчиков фото с мужем

13:07 3 марта 2021
Мария Максакова

Оперная певица Мария Максакова показала книгу, на одной из страниц которой размещено ее фото с мужем Денисом Вороненковым, его убили в центре Киева в 2017 году. Кадр опубликован в Instagram артистки.

«Скоро!» — написала Мария Максакова.

Подписчики спрашивают у нее, что за книга готовится к выходу, и комментируют фото: «Очень вы подходили друг другу», «Первое фото просто чудесное. Вы такая красивая и счастливая на нем», «Ваша пара мне всегда нравилась! Красивые. Успешные и глубокие… Ваша любовь грела через экран… У вас все было искренне», «Очень красивая пара была».

Напомним, Максакова съездила в Москву и дала скандальное интервью на росТВ.

Фото из Instagram Марии Максаковой

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«Красивая пара была»: Мария Максакова растрогала подписчиков фото с мужем

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