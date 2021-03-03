Эллерт неожиданно пошутил про Медведчука

Участник шоу «Холостячка» Александр Эллерт пошутил на злободневную политическую тему. Александр, записывая стори для Instagram, появился перед камерой в свитере с медведем и объявил, что изображенное животное — это Виктор Медведчук. А голова у персонажа оторвана потому, что снимали в тот день, когда были заблокированы телеканалы, близкие к Медведчуку.

Ранее Эллерт пошутил над спешащей на работу Ксенией Мишиной. А до этого пара записала «страшненькое» постельное видео, исказив свои лица в видеоредакторе.

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