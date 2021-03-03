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Шоу-бизнес

«А я все равно выложу»: внук Аллы Пугачевой показал жену в неожиданном виде

13:57 3 марта 2021
Пресняков и Краснова

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, удививший роликом с «кровавой» работой гримеров, опубликовал в сториз Instagram видео жены, которое она не хотела бы видеть.

Никита Пресняков снял видео в одном из заведений общественного питания, где он находится вместе с женой — фотомоделью Аленой Красновой. При этом во время съемки жена попросила снять ее с другого ракурса.

«Ой, нельзя ее снимать. А я все равно возьму и выложу, выложу, выложу», — говорит на видео Пресняков. И он сдержал свое обещание.

При студийной съемке Алена Краснова выгляди так:

Напомним, Никита Пресняков готовится к съемкам в фильме — он публикует кадры со съемок.

Фото из Instagram Никиты Преснякова и Алены Красновой

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