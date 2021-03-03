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Шоу-бизнес

«Я второй раз стал отцом»: Дэвид Аксельрод заинтриговал неожиданной новостью

14:07 3 марта 2021
Дэвид Аксельрод

Певец Дэвид Аксельрод, переболевший коронавирусом, заинтриговал неожиданной новостью. На своей странице в Facebook он сообщил, что во второй раз стал отцом. В посте он подчеркнул, что чувствует себя счастливым.

Подписчики в комментариях поздравляют пару с пополнением, решив, что у Дэвида и Алены родился второй ребенок.

Но следом певец опубликовал еще один пост, в котором сообщил, что на самом деле их кошка Коко привела котят.

Напомним, Дэвид Аксельрод и Алена Мозговая поженились шесть лет назад. Вскоре продюсер родила дочь Соломию. Алена Мозговая рассказала, какой была их свадьба.

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