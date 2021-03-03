Жена Федора Бондарчука родила сына

Жена российского режиссера Федора Бондарчука, потерявшего недавно мать, Паулина Андреева родила сына. Этой новостью актриса поделилась в сети. Мальчик появился на свет 2 марта. Его назвали Иваном.

«Иван Фёдорович Бондарчук 02.03.2021 г. », — лаконично подписала Паулина фото, на котором позирует еще беременной.

Эта новость стала большой неожиданностью даже для друзей пары. Беременность Андреева не афишировала. Несколько месяцев актриса не появлялась на публике, а спектакли с ее участием отменены.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что украинский телеведущий Андрей Джеджула снова стал отцом. Его жена родила дочь.

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