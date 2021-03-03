Он женат, она замужем: Дорофеева «свернулась кошечкой» на руках Монатика

Певица Надя Дорофеева показала в Instagram забавные фото, получившиеся во время совместной записи в студии с Дмитрием Монатиком. Звезды изображали сон в объятиях друг друга.

Монатик похвалил, что фото получились такие горячие, что «просто пыш-пыш».

Вторые половинки Дмитрия и Нади пока никак не отреагировали на очень жаркую фотосессию. Монатик, напомним, пять лет назад заключил брак со своим концертным директором Ириной и воспитывает двоих сыновей. А Дорофеева с 2015 года счастливо замужем за шоуменом Владимиром Дантесом.

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter