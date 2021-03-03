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Шоу-бизнес

«Такая смена растет»: Фагот показал подросшего сына

16:31 3 марта 2021
Фагот с сыном

Участник группы «Танок на майдані Конго» Олег Михайлюта (Фагот) показал совместное фото с сыном Никитой, назвав мальчика своей сменой.

«Такая смена растет, что аж дух захватывает», — написал музыкант в своем Instagram.

Одна из подписчиц тут же поинтересовалась, планирует ли Олег спеть с наследником дуэтом, на что он сообщил — недавно сынок уже попросил его создать гимн для собственной страны в Minecraft.

Еще один подписчик отметил необычайное внешнее сходство отца и сына.

Фагот стал отцом 18 августа 2010 года. Его матерью стала Анастасия Будкина, официальный брак с которой музыкант не оформлял и разошелся еще до рождения сына. В интервью «ФАКТАМ» Олег признался, что сын часто «зеркалит» его. Мальчик учится в музыкальной школе по классу фортепиано, причем играет на инструменте своего отца, который тот перевез из Харькова в Киев, узнав о желании наследника заниматься музыкой.

Напомним, в апреле 2020 года второй участник группы ТНМК — Фоззи (Александр Сидоренко) — стал отцом двойни. Его жена Полина родила ему сына и дочку.

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