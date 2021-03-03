Бывшая жена Грачевского сбежала из студии Малахова после скандального заявления известного актера

Бывшая супруга скончавшегося от коронавируса режиссера Бориса Грачевского Анна подверглась атаке хейтеров в студии Первого канала. Как сообщает СтарХит, друг режиссера, актер Владимир Долинский не просто накричал на женщину, но даже обвинил ее в смерти знаменитости.

«Это она виновата в смерти Бориса. Ее измена подорвала ему здоровье. Он очень переживал, сердце болело от этого. Она изменяла, шантажировала Бориса ребенком. Все это сказалось на его здоровье. Поэтому коронавирус и обернулся летальным исходом», — заявил мужчина.

Грачевская тут же встала с места и вышла из студии, однако уже вскоре вернулась на свое место — после того, как Долинский покинул съемочную площадку.

Свой демарш она объяснила усталостью от постоянных обвинений в свой адрес.

В этом же эфире в студии появился и внебрачный сын Бориса Максим, который родился в отношениях Бориса с сотрудницей детского лагеря «Орленок» Татьяной Красиковой.

Долинский известен своими ролями в культовых фильмах «Обыкновенное чудо», «Зимняя вишня», «Игра на миллионы», «Графиня де Монсоро», «Ландыш серебристый» и других.

Напомним, Анна Грачевская и ее дочь являются одними из претендентов на многомиллионное наследство покойного режиссера.

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