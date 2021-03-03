Потап умилил сеть фото с непонятным животным

Рэпер Алексей Потапенко («Потап») умилил фолловеров новым снимком с… рысенком на плече. Фото он опубликовав в Instagram, призвав не забывать, что человечество — такая же частица природы, как животные.

«Не забывайте, мы — частица природы, никакой человек ни царь ни император и не повелитель, человек — ученик, всем нам нужно учиться у Mother Nature! Мы только забирали, забирали и забирали, наступает время давать и помогать! Хотя бы знать и думать о природе — уже полезно!», — написал рэпер, уточнив, что на плече у него сидит настоящая рысь.

Большинство фолловеров остались очень довольны. Среди них оказались и селебритис — Даша Астафьева и Тимур Родригес.

Тем не менее не все подписчики остались довольны опубликованным фото — некоторые указали музыканту на ошибку, мол на снимке с ним — не рысь, а всего лишь каракал.

Справедливости ради каракалов действительно долгое время относили к рысям, на которых он похож внешне, однако затем животных выделили в отдельный род из-за ряда генетических особенностей.

Напомним, у Потапа и Насти Каменских есть собака Мими. В августе она привела щенят.



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