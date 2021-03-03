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Шоу-бизнес

Волочкова показала отца, который не разговаривает уже 12 лет

21:55 3 марта 2021
Анастасия Волочкова

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая после дня рождения сообщила о расставании с возлюбленным, побывала в отцовском доме — в Санкт-Петербурге — и встретилась с отцом и матерью. Фото она показала в Instagram, сообщив, что отец — Юрий Волочков — после перенесенного 12 лет инсульта не говорит.

«Смогла в Питере навестить и маму, и папу. Это и была цель моей поездки. Папа не говорит уже 12 лет после инсульта… Но все понимает. У меня замечательные родители», — написала балерина, добавив, что именно от них унаследовала самые лучшие и сильные качества.

Согласно информации из Википедии, отцу Анастасии Юрию Волочкову — 73 года, в 1983 году он стал чемпионом Советского Союза в мужском парном разряде по настольному теннису, а до заболевания работал тренером по легкой атлетике в спортшколе.

Напомним, что Анастасия Волочкова является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым).

Фото Instagram Анастасии Волочковой

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