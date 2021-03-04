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Шоу-бизнес

В команде Тины Кароль на шоу «Голос країни» нашли «изъян»

7:30 4 марта 2021
Тина Кароль на шоу «Голос країни»

Авторы шоу «Голос країни. Перезавантаження» спровоцировали негодование постом в Intagram, предложив фолловерам определиться, за кого из 16 членов команды Тины Кароль они будут болеть (певица первой из звездных тренеров собрала весь «комплект» подопечных).

В частности, в топ комментариев попала критика в адрес уже состоявшихся певцов в команде Кароль, в том числе Надежды Мейхер.

«Есть в команде 3 звезды, а на их месте мог бы кто-то быть не со сцены, а человек талантливый, котрому на самом деле нужно это место», — отрефлексировала пользовательница Instagram alina_spt.

Позже она добавила, что экс-«виа-гра» вряд ли откажется от участия в шоу после ее жалоб на шоу «Танці з зірками».

Впрочем, другой фолловер «обнадежил» недовольных, посоветовав дождаться эфиров, чтобы увидеть, как Надежда Мейхер добровольно покидает шоу.

Так ли это, покажут дальнейшие эфиры.

Напомним, в шоу «Танці з зірками» пара Надежды Мейхер и Кирилла Васюка заняла третье место, пропустив вперед Юлию Санину и Санту Димопулос.

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