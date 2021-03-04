Maruv грязно пошутила над подругой

Певица MARUV (Анна Корсун), которая регулярно эпатирует фолловеров видео на грани фола, дала новый повод для вопросов о ее сексуальных предпочтениях.

В stories своего Instagram она показала шуточное интервью, которое у нее взяла подруга, танцовщица ее балета Амина Тамерланова.

«- Анна, а какой у вас характер?

— Прекрасный!

— А какие товары вы покупаете в интимном магазине?

— Ничего

— А я слежу за вами

— Слижи за мной, слижи", — многозначительно говорит в ответ певица с придыханием.

Напомним, ранее страстный танец Анны и Амины в ночном клубе Дубая шокировал даже видавшего виды российского репера Моргенштерна.

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