Maruv грязно пошутила над подругой
Певица MARUV (Анна Корсун), которая регулярно эпатирует фолловеров видео на грани фола, дала новый повод для вопросов о ее сексуальных предпочтениях.
В stories своего Instagram она показала шуточное интервью, которое у нее взяла подруга, танцовщица ее балета Амина Тамерланова.
«- Анна, а какой у вас характер?
— Прекрасный!
— А какие товары вы покупаете в интимном магазине?
— Ничего
— А я слежу за вами
— Слижи за мной, слижи", — многозначительно говорит в ответ певица с придыханием.
Напомним, ранее страстный танец Анны и Амины в ночном клубе Дубая шокировал даже видавшего виды российского репера Моргенштерна.84
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