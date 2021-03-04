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Шоу-бизнес

Жена Николая Тищенко пожаловалась на болезнь кожи

9:49 4 марта 2021
Алла Барановская с мужем

Вернувшаяся в Киев из тропиков супруга народного депутата Украины Николая Тищенко Алла Барановская пожаловалась на проблемы со здоровьем — к ней вернулся дерматит.

Судя по записи красавицы в Instagram-stories, в отпуске болезнь все же прошла, но теперь лечение придется возобновить.

«Дерматит вернулся, но работать надо, краситься нельзя, но клона нет», — отметила Алла, которая перед фотосессией явно сделала легкий макияж.

Алла Барановская руководит двумя салонами красоты Clipse на Печерске. В 2020 году она подарила столичным медикам бьюти-боксы с косметикой по 5 тысяч гривен каждый.

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