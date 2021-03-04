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Шоу-бизнес

«Жизнь одинокой женщины такая»: певице Tayanna пришлось пилить стену

13:30 4 марта 2021
Tayanna

Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк), которая недавно бесстрашно искупалась в проруби, показала, как она самостоятельно занимается подключением газа в квартире. Артистка опубликовала видео в сториз Instagram.

«Жизнь одинокой женщины такая… Смотрите, мне надо теперь вырезать такую дырочку, чтобы достать до газового счетчика, чтобы его включить, потому что дома выключили газ», — говорит на записи Tayanna.

При этом она показывает отверстие, которое ей пришлось выпилить в стене для доступа к счетчику, — получилось довольно аккуратно.

Ранее Tayanna сообщила, что для нее значит любовь и подарила подписчикам новую песню.

Напомним, TAYANNA запостила в соцсети фото, на котором предстала обнаженная, находясь в водоеме.

Фото из Instagram Tayanna.

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