Уже не на двоих: группа «НеАнгелы» распалась

Участницы популярной украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская и Виктория Смеюха приняли решение о прекращении своего 15-летнего проекта. Каминская в Instagram поблагодарила бывшую партнершу по сцене.

«В горе и в радости, на свадьбах и разводах, в эйфории и в пмс. А, главное, во время двух беременностей — мы всегда были вместе. Это были прекрасные, но иногда такие же тяжелые, 5475 дней… 15 лет, 5 альбомов, более 20 клипов, куча номинаций и статуэток — все на двоих», — написала певица.

Главным достижением группы Слава считает композицию «Роман».

В эфире утреннего шоу на телеканале «1+1» Каминская дала понять, что совсем вскоре зрители увидят ее в новом сольном проекте.

Группа «НеАнгелы» была создана в 2006 году продюсером Юрием Никитиным.

Напомним, 1 февраля Каминская намекнула на готовность вступить во второй брак, однако имени своего избранника не назвала.

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