Внучка Ющенко столкнулась со скатами на Мальдивах

Внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко Доменика, которая 2 марта улетела отдыхать на Мальдивы, похвалилась своими морскими открытиями.

В Instagram-stories девушка опубликовала видео, на котором к ее ногам подплывают самые настоящие скаты.

Более того, один из них даже разрешил «погладить» себя.

Напомним, минувшей зимой отдых на Мальдивских островах, где во время пандемии сохранилась политика, дружественная к туристам, отдохнули многие украинские звезды — Монатик и Оля Полякова со своими семьями, Алексей Потапенко и Настя Каменских.

Фото Instagram Доменики Ющенко



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