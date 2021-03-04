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Шоу-бизнес

Леся Никитюк показала «фото на паспорт»: фолловеры позавидовали ее собаке

16:22 4 марта 2021
Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк, отметившая приход весны соблазнительным фото, продолжает публиковать в сети провокационные снимки. В этот раз Никитюк показала себя в черном боди перед зеркалом. Ведущая стоит, немного наклонясь и круто изогнув бедро. Ее песик внимательно смотрит на Лесю.

Снимок Никитюк назвала «фото на паспорт».

Подписчики ведущей, которые не раз хвалили красоту Леси, в этот раз сосредоточились на песике, отметив, как он внимательно смотрит на свою хозяйку. Некоторые пишут, что Рафик знает, чем любоваться.

Недавно Никитюк озадачила поклонников новой прической. А также призналась, с кем бы хотела сходить на свидание.

Напомним, что Лесе Никитюк 33 года. Она стала известной после удачного выступления на шоу «Рассмеши комика». Затем ее позвали работать на телевидение в качестве ведущей.

Фото Instagram/lesia_nikituk

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