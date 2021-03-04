Ефросинина в костюме обезьяны сексуально вспомнила о муже

Телеведущая Маша Ефросинина, поучаствовавшая недавно в «стриптизе наоборот», опубликовала в Instagram неожиданное видео.

В ролике под песню «Просто здравствуй» Маша входит в комнату в костюме обезьяны и делает несколько эротических движений.

«Так редко вижу мужа последнее время. Надо бы дать отношениям огня», — так объяснила видео ведущая.

Фолловерам Ефросининой ее импровизация понравилась. Ведущую назвали мега сексуальной, независимо от того, во что она одета.

Напомним, недавно Ефросинину критиковали в сети. На ведущую обрушили шквал негатива за интервью с блогером Софией Стужук.

Фото Instagram/mashaefrosinina

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