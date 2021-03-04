До слез: в сети показали предсмертное видеообращение Грачевского к дочери

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января, накануне смерти записал видео к своей 8-летней дочери Василисе. Ролик разместил Telegram-канале «Звездач».

Грачевский говорил дочке, которую ласково называл звездочкой и лапочкой, что уже чувствует себя лучше и просит девочку позвонить ему.

«Поговори с папой! Мне уже легче, уже могу с тобой бодро и весело говорить. Видочек только вот такой, а так все остальное… Я жду от тебя звонка, моя любовь, моя звездочка, моя лапочка», — сказал Грачевский.

Напомним, Бориса Грачевского госпитализировали в больницу перед Новым годом в стабильно тяжелом состоянии. 9 января его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Состояние Грачевского немного стабилизировалось, но 14 января ему снова стало хуже.

У умершего Грачевского четверо детей — двое взрослых от первого брака — сын Максим и дочь Ксения, 8-летняя Василиса от второго брака и сын Филипп от третьего брака с актрисой Екатериной Белоцерковской.

Мать Василисы Анну друг режиссера, актер Владимир Долинский обвинил в смерти Грачевского. По словам Долинского, измена Анны подорвала здоровье режиссеру. Кроме того, женщина шантажировала Грачевского ребенком. Он очень переживал. Все это сказалось на его здоровье и он не смог побороть коронавирус.

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