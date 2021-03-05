«Вырасти уже, тебе не 10 лет»: 29-летнему внуку Пугачевой со скейтом пришлось оправдываться

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который продолжает осваивать ремесло киноактера, опубликовал в Instagram Stories видео о том, как он отдыхает, катаясь на скейте.

Пресняков-младший пришел в парк на специальный трек. Он рассказал, что для преодоления трассы, состоящей из подъемов и спусков, требуется довольно много усилий. Чтобы проехать только один склон, нужно задействовать все мышцы ног. Результат получается, как за целый день тренировок в спортзале.

Парень показал, тем, кто говорит ему: «Вырасти уже, тебе не 10 лет», кто катается в скейт-парке.

Недавно Никита Пресняков напугал подписчиков снимками из больницы. Но как оказалось, парень следит за своим здоровьем и решил просто провести полное обследование организма.

Как известно, Никита Пресняков является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины — он посещал оккупированный Россией Крым и вел незаконную концертную деятельность на территории аннексированного полуострова.

Фото Instagram/npresnyakov

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