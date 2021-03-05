«Неправильно» нагнувшаяся Ольга Фреймут покорила зрителей

Популярная телеведущая Ольга Фреймут, недавно нарвавшаяся на критику из-за неудачной позы на фотосессии, показала, как правильно поднимать упавший на пол предмет.

Фреймут продемонстрировала сначала неправильный вариант, некрасиво наклонившись. Затем она уточнила: чтобы все выглядело эстетично, нужно просто присесть и взять упавший предмет с пола.

Комментаторы пишут, что Оля в обоих случаях смотрится отлично. И даже первый вариант выглядит не вульгарно, а забавно. Некоторым первый способ понравился. Другие фолловеры считают, что ведущая просто ожидала того момента, чтобы выглядеть, «как пацанка».

Напомним, ранее телеведущая рассказала, как из-за лишнего веса ей не удалось попасть в модельный бизнес в Британии.

Фото Instagram/freimutolia

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