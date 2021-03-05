«Не узнать»: Дарья Петрожицкая поразила переменой внешности

Популярная актриса, звезда сериалов «Папик» и «Отважные», Дарья Петрожицкая кардинально изменила свой имидж. Актриса опубликовала в Instagram фото, на котором она брюнетка с ярким макияжем. Волосы Дарьи убраны в замысловатую прическу, состоящую из косичек.

Снимок с хештегом: «Дикие 2021, Квартал 95».

Как известно, летом прошлого года в Киеве начали снимать юмористический проект «Дикие», в котором задействована и Петрожицкая. По словам создателей фильма, он будет состоять из короткометражек, в которых зрители смогут по-новому взглянуть на привычные жизненные ситуации. Кроме этого, авторы обещают зрителям острые эмоции от экстремальных ситуаций, в которые будут попадать герои, а также более 50 образов, среди которых персонажи из разных исторических эпох.

Несмотря на резкие перемены, новый образ актрисы ее фанатам понравился.

Петрожицкая не только снимается в кино, еще в детском возрасте Дарья увлеклась музыкой, которая занимает важную часть ее жизни. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Петрожицкая рассказывала о своей мечте стать певицей.

Фото Instagram/petrozhitskaya/

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