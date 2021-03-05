27.61 / 27.86 33.07 / 33.60
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Не узнать»: Дарья Петрожицкая поразила переменой внешности

8:18 5 марта 2021
Дарья Петрожицкая

Популярная актриса, звезда сериалов «Папик» и «Отважные», Дарья Петрожицкая кардинально изменила свой имидж. Актриса опубликовала в Instagram фото, на котором она брюнетка с ярким макияжем. Волосы Дарьи убраны в замысловатую прическу, состоящую из косичек.

Снимок с хештегом: «Дикие 2021, Квартал 95».

Как известно, летом прошлого года в Киеве начали снимать юмористический проект «Дикие», в котором задействована и Петрожицкая. По словам создателей фильма, он будет состоять из короткометражек, в которых зрители смогут по-новому взглянуть на привычные жизненные ситуации. Кроме этого, авторы обещают зрителям острые эмоции от экстремальных ситуаций, в которые будут попадать герои, а также более 50 образов, среди которых персонажи из разных исторических эпох.

Несмотря на резкие перемены, новый образ актрисы ее фанатам понравился.

Петрожицкая не только снимается в кино, еще в детском возрасте Дарья увлеклась музыкой, которая занимает важную часть ее жизни. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Петрожицкая рассказывала о своей мечте стать певицей.

Фото Instagram/petrozhitskaya/

76

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль на шоу «Голос країни»

В команде Тины Кароль на шоу «Голос країни» нашли «изъян»

Анна Корсун с танцовщицами своего балета

Maruv грязно пошутила над подругой

Фреймут

«Неправильно» нагнувшаяся Ольга Фреймут покорила зрителей

спецназовцы разгромили дом адвоката

«Абсолютно голым я пролежал на полу 45 минут — мне не давали встать и не разрешали даже прикрыться»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер