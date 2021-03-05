Ну просто девочка: 51-летняя Дженнифер Лопес без макияжа поразила моложавостью

51-летняя Дженнифер Лопес очаровала своих подписчиков, опубликовав в Instagram видео, где она предстает без макияжа. Актриса и певица демонстрирует результаты применения средств по уходу за кожей собственного бренда JLo Beauty. Ее внешний вид безупречен.

«Какая великолепная кожа», «Просто сияет», «Больше 25 не дашь», «Ну просто девочка!», «Джей Ло — королева мира», — писали поклонники.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», нереально моложавую Дженнифер Лопес обвинили в использовании ботокса — звезда дала онлайн-троллям ответ.

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Фото Instagram



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