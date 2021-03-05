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Шоу-бизнес

Ну просто девочка: 51-летняя Дженнифер Лопес без макияжа поразила моложавостью

8:19 5 марта 2021
Дженнифер Лопес

51-летняя Дженнифер Лопес очаровала своих подписчиков, опубликовав в Instagram видео, где она предстает без макияжа. Актриса и певица демонстрирует результаты применения средств по уходу за кожей собственного бренда JLo Beauty. Ее внешний вид безупречен.

«Какая великолепная кожа», «Просто сияет», «Больше 25 не дашь», «Ну просто девочка!», «Джей Ло — королева мира», — писали поклонники.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», нереально моложавую Дженнифер Лопес обвинили в использовании ботокса — звезда дала онлайн-троллям ответ.

Читайте также: «Самая красивая женщина в мире»: фото 51-летней Дженнифер Лопес в откровенном купальнике очаровало фанатов.

Фото Instagram

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