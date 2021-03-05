Блеск Голливуда, танцы полуобнаженной красотки в бокале и раритетный кабриолет: Поплавский выпустил яркий клип

Поющий ректор Михаил Поплавский выпускает новые клипы как горячие пирожки. Специально к празднику 8 Марта для любимых женщин он приготовил особенный подарок. Вслед за «Юним орлом» и «Далі буде», снятыми по новой технологии 3D виртуальной реальности, представил новое видео на хит «Приречений на любов».

Первыми новую работу в Университете культуры увидели популярные блогеры, звездные выпускники, известные артисты: Виталий Козловский, Дмитрий Коляденко, Мила Нитич, Екатерина Бужинская и Наталья Валевская. Кстати, увидев клип, певицы возмущались: «А почему нас нет в этом видео!?»

Концертный клип сняли в стилистике голливудского мюзикла 20-х годов с использованием современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности, компьютерной графики, LED cube, Unreal Engine, traking systems и других.

Как всегда, Михал Михалыч в клипе появился в окружении красоток. Одежды на девушках в каждом видео становится все меньше.

Они удивляют эротичными танцами в бокале в стиле Диты фон Тиз. Если в предыдущем клипе Поплавский гонял на мотоцикле «Харлей Дэвидсон», то в новом видео — на раритетном кабриолете Chevrolet Impala.

«Приречений на любов» — одна из моих любимых песен. Мы хотели наполнить клип позитивной энергетикой, подарить атмосферу праздника, разбавить его иронией и голливудским шиком. Мы просто едем на шикарной машине, с красивыми девушками, под драйвовую музыку и кайфуем. Мы уже все так устали от кризиса, карантина, страха, что хочется больше позитива. Ну и пора встряхнуть шоу-бизнес, чтобы артисты активно возвращались к работе. А мы задаем тон", — сказал Михаил Поплавский.

Режиссерами клипа стали звездные выпускники Университета культуры Евгений Тимохин и Катя Царик, которая уже не первый раз работает с Поплавским.

«Михаил Михалыч — очень выносливый актер, который шесть дней подряд отработал на площадке. Главными героями стали его энергетика и харизма. В сюжете клипа мы использовали стилистику Голливуда 20-х годов, обыграв фамилию POPLAVSKY. Мне кажется такая стилистика очень подходит ректору и такой драйвовой песне «Приречений на любов», — поделилась Катя Царик.

Как пообещал Поплавский, вскоре он представит еще три новые работы и приступит к новым проектам. Уже в апреле совместно с Олегом Винником проведет «Українську пісню року». И останавливаться не собирается как минимум лет до ста.

Говорит, что секрет его неугомонной энергии и бодрости — в генетике и здоровом образе жизни.

«Я никогда не курил, мало употреблял алкоголя. Сейчас дважды в день плаваю в бассейне, прохожу быстрым шагом около шести тысяч шагов, употребляю только натуральную здоровую пищу», — поделился Поплавский и добавил, что это все необходимо подпитывать любовью.

145

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter