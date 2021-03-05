«Ну, вот мы вас и увидели»: фото 67-летнего Бориса Моисеева растрогали подписчиков

Певец и танцовщик Борис Моисеев 4 марта отметил день рождения. Артисту исполнилось 67 лет. Праздник прошел в компании близких друзей. В Instagram Моисеев опубликовал фото с вечеринки.

Фанаты поздравили своего кумира с днем рождения, пожелали ему здоровья и новых побед. А также порадовались, что Моисеев выглядит хорошо, что он не одинок и окружен близкими людьми.

Напомним, зимой 2010 года Борис Моисеев перенес инсульт. Певец находился в тяжелейшем состоянии, его вводили в кому и подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. После этого он, выписавшись из больницы, редко появляется на людях, проводя основное время дома.

В СМИ периодически появляются публикации, касающиеся тяжелого состояния певца. Борис Моисеев сетует на то, что журналисты звонят и спрашивают его о состоянии здоровья и завещании, когда «не хватает хайпа или рейтинга».

По словам директора артиста Сергея Гороха, причин для беспокойства нет — перенесенный инсульт иногда дает о себе знать, но в целом состояние артиста хуже не становится. Сейчас Борис больше мечтает о путешествиях. Ближе к лету артист планирует уехать из России. Артист надеется, что его пустят в любимую Юрмалу, где у него есть собственная квартира. В Америке его ждет бывшая возлюбленная — бизнесвумен Адель Тодд. Они и раньше нередко проводили время вместе, гуляя по океанскому побережью и занимаясь йогой.

Фото Instagram/bmoiseevpro

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