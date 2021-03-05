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«Цветы на микрофоне — просто жесть»: Могилевскую раскритиковали за платье и оформление

10:56 5 марта 2021
Могилевская

Певицу Наталью Могилевскую, которая начала первый после карантина концертный тур, раскритиковали за наряд и дизайн сцены.

В Полтаве, откуда артистка начала свое выступление, она вышла в бордовом длинном платье с разрезом до бедра. Одно плечо наряда украшала драпировка в форме цветка. Штатив микрофона был украшен искусственными цветами.

Мнения фанатов разделились. Одним лук Могилевской понравился и они осыпали певицу комплиментами. Другие назвали платье артистки дешевым, а украшение микрофона — «просто жесть».

Напомним, в начале нового года Могилевская опубликовала в соцсети фотосессию, удивив поклонников сменой имиджа.

Фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

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