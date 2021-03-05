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Шоу-бизнес

Лидер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ трогательно поздравил трехлетнего сына с днем рождения

10:59 5 марта 2021
Сергей Танчинец

Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец, ранее снявший жену в горячем клипе, трогательно поздравил сына с днем рождения. Лукьяну исполнилось три года. Звездный отец обратился к мальчику в соцсетях, показав его фото.

«А пацану, между прочим, уже три года!) Моя безграничная любовь! Наша с женой „вторая молодость“. Анна Стефанская спасибо!!!», — написал Сергей.

Популярный украинский певец, солист группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Сергей Танчинец вместе с женой Анной воспитывают двоих детей: старшую дочь Анастасию и младшего сына Лукьяна. В семье Сергея, дни рождения детей — это любимый праздник.

Танчинец признается, что рождение сына открыло второе дыхание в отношениях с женой и еще больше их сблизило, скрепило семью.

«Самый большой мой клад — мои дети. Это то, ради чего я живу» — рассказывал певец ранее.

Ранее певица Оля Полякова показала, какой сюрприз подготовила в день рождения дочери Маши.

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