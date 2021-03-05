Вколовшего CoviShield Педана атаковали недоверчивые украинцы

Покоривший Говерлу телеведущий и шоумен Александр Педан, сделал прививку против коронавируса индийским препаратом Covishield в прямом эфире. Педан опубликовал в Instagram пост, в котором объяснил свое желание вакцинироваться.

«Мы с женой несколько дней назад решили, что будем прививаться и записались в лист ожидания в „Дії“. Затем мне предложили стать одним из 5 публичных людей, которые будут прививаться в прямом эфире для привлечения внимания к этой теме. Я долго взвешивал, это правильно. Потому что, конечно, лучше, чтобы эту вакцину получили врачи или другие люди из группы риска. Однако решил, что мое прививки будет вкладом в развенчание мифов, борьбу с фейками и желтыми СМИ. Прививаться надо — это моя позиция. Индийская вакцина безопасна — ее признал мир, я не нашел в проверенных источниках противоположного. И нам всем нужно беречь себя и уважать здоровье окружающих», — написал шоумен.

Педан также ответил на многочисленные вопросы своих подписчиков о самочувствии, о том, почему он не показал флакон, из которого брали дозу для вакцинации. В сети интересовались, сдавал ли ведущий анализы перед тем, как привиться. Кроме нормальных вопросов, были и посты с фейками, и утверждения, что украинским медикам нельзя доверять, и предостережения, что шоумен еще ощутит последствия прививки. Большинство комментаторов получили ответы.

Напомним, вакцинация началась в Украине 24 февраля вакциной индийского производства Covishield, произведенной по лицензии фирмы AstraZeneca. По словам главы Минздрава Максима Степанова, Covishield и оригинальная вакцина AstraZeneca абсолютно идентичны. Между тем, есть информация, что многие медики и военные на передовой отказываются прививаться, по их мнению, неэффективным препаратом.

Фото Instagram/pedanos

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