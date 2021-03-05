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Шоу-бизнес

Американская порнозвезда снялась в клипе иранского певца, возмутив власти Исламской Республики

12:47 5 марта 2021
Алексис Тексас

Одна из самых популярных порнозвезд США Алексис Тексас привела в ярость власти Исламской республики Иран, снявшись в видеоклипе иранского певца Саси. Трейлер клипа был опубликован в развлекательном иранском приложении Rubika.

Как сообщает издание Daily Star, в анонсе видео 35-летняя Алексис, у которой почти четыре миллиона подписчиков в Instagram, сначала появляется в традиционном иранском одеянии с платком на голове и раздевается до полупрозрачного платья, танцуя вместе с вокалистом.

Клип под названием Tehran Tokyo сразу разошелся по социальным сетям. 33-летний Саси (настоящее имя Сасан Хедари-Яфтех) проживает в Калифорнии и власти Ирана его не жалуют. В 2010 году он был арестован на иранском курорте после того, как станцевал и спел в торговом центре. Его обвинили в нарушении порядка.

Иранское агентство SATRA, контролирующее аудио- и видеоконтент в СМИ, запретило клип и подало в суд на Rubika за его публикацию онлайн, сославшись на «нарушение прав детей». Хотя в видео не содержится сцен секса или изображений полностью обнаженного тела, SATRA считает, что популярность певца среди подростков заставит их поинтересоваться личностью и профессией снявшейся в клипе женщины.

Хотя доступ ко многим сайтам в Иране блокируется, многие жители страны находят обходные пути добраться до запретной информации. «Дрожь пробегает по моей спине, когда я думаю, что дети узнают, что Тексас является порнозвездой, и начнут ее поиски в интернете», — заявила иранская журналистка и писательница Эмили Амрае. И назвала эту песню «более опасной, чем полиомиелит».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что иранка умерла от инфаркта в очереди на виселицу, но ее все равно повесили.


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