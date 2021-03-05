На «Лиге смеха» жестко высмеяли «главный козырь» Зеленского в развитии Украины

В пародии на передачу «Право на владу» высмеяли диджитализацию в Украине, об успехах которой регулярно заявляет президент Владимир Зеленский. Видео опубликовано в Instagram «Лиги смеха».

В сценке показывается попытка онлайн-связи с гостем программы «Право на владу». Однако гость оказывается не в состоянии даже включить звук при видеосвязи и вместо этого случайно выключает ноутбук. В конце передачи ведущая говорит: «У нас на связи был министр информационных технологий, связи и цифрового развития Украины. И хотя он нам ничего не сказал, но все понятно».

Напомним, президент Зеленский уделяет большое внимание диджитализации Украины и считает этот процесс одним из главных достижений в развитии страны.

Фото Владимира Зеленского из соцсетей

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